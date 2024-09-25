"В Харькове слышны звуки взрывов. Предварительно город под ракетным ударом. Будьте осторожны", - написал Терехов в 01:28.

Через две минуты он добавил, что взрыв находился в близком пригороде.

Обновлено в 01:40

"В Харькове был слышен еще один взрыв", - говорится в сообщении Telegram "Суспільне Харків".

Обновлено в 01:46

Согласно сообщению "Суспільне Харків", в городе был слышен третий взрыв.

Где объявлена тревога

По состоянию на 01:35 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.