В ночь с 24 на 25 сентября в Харькове были слышны звуки взрывов. Людей призвали быть осторожными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.
"В Харькове слышны звуки взрывов. Предварительно город под ракетным ударом. Будьте осторожны", - написал Терехов в 01:28.
Через две минуты он добавил, что взрыв находился в близком пригороде.
"В Харькове был слышен еще один взрыв", - говорится в сообщении Telegram "Суспільне Харків".
Согласно сообщению "Суспільне Харків", в городе был слышен третий взрыв.
По состоянию на 01:35 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
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