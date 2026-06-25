У Харкові чоловік напав з ножем на патрульних

Напади на правоохоронців в Україні

Нагадаємо, останнім часом в Україні зафіксовано кілька випадків агресивних нападів на працівників поліції та військовослужбовців.

Зокрема, у травні 2026 року на Хмельниччині озброєний зловмисник після вбивства поліцейського втік до лісосмуги і кинув гранату в автомобіль лісової служби. Згодом убивцю поліцейського на Хмельниччині ліквідували під час перестрілки, коли він відкрив вогонь по бронеавтомобілю правоохоронців.

Також у квітні стався резонансний напад на поліцейських на Дніпропетровщині, де нетверезий чоловік кидався гранатами у Синельниківському районі. Тоді внаслідок вибуху осколкові поранення різного ступеня тяжкості дістали п'ятеро правоохоронців.

Крім того, наприкінці квітня на Рівненщині чоловік з автомата розстріляв військових ТЦК та поліцейського офіцера громади у Дубенському районі. Зловмисник відкрив вогонь під час спроби перевірити у нього документи, поранивши двох людей, після чого поліція оголосила спеціальну операцію для його затримання.