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В Харькове мужчина напал с ножом на патрульных

20:35 25.06.2026 Чт
2 мин
Двое правоохранители ранены
aimg Сергей Козачук
Фото: в Харькове мужчина с ножом напал на полицейских (facebook.com patrolpolice.gov.ua)

В Харькове агрессивный мужчина с ножом напал на правоохранителей, проверявших его документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области .

Детали нападения на правоохранителей

По информации правоохранителей, произошедшее 25 июня около 16:00 в Салтовском районе города. При исполнении служебных обязанностей полицейские проверяли документы гражданина.

В ходе общения мужчина начал вести себя агрессивно и внезапно напал на правоохранителей с ножом. В результате нападения двое полицейских получили телесные повреждения.

Что известно о задержанном

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Правоохранители установили, что фигурант ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение разных преступлений.

Кроме того, мужчина находится в розыске за уклонение от мобилизации.

Данное событие уже было внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос по поводу сообщения фигуранту о подозрении в совершении преступления, следственные действия продолжаются.

Нападения на правоохранителей в Украине

Напомним, в последнее время в Украине зафиксировано несколько случаев агрессивных нападений на полицейских и военнослужащих.

В частности, в мае 2026 года в Хмельницкой области вооруженный злоумышленник после убийства полицейского сбежал в лесополосу и бросил гранату в автомобиль лесной службы. Впоследствии убийцу полицейского в Хмельницкой области ликвидировали во время перестрелки, когда он открыл огонь по бронеавтомобилю правоохранителей.

Также в апреле произошло резонансное нападение на полицейских на Днепропетровщине, где нетрезвый мужчина бросался гранатами в Синельниковском районе. Тогда в результате взрыва осколочные ранения разной степени тяжести получили пятеро правоохранителей.

Кроме того, в конце апреля в Ровенской области мужчина из автомата расстрелял военных ТЦК и полицейского офицера общины в Дубенском районе. Злоумышленник открыл огонь при попытке проверить у него документы, ранив двух человек, после чего полиция объявила специальную операцию по его задержанию.

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