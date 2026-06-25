В Харькове мужчина напал с ножом на патрульных

Детали нападения на правоохранителей

По информации правоохранителей, произошедшее 25 июня около 16:00 в Салтовском районе города. При исполнении служебных обязанностей полицейские проверяли документы гражданина.

В ходе общения мужчина начал вести себя агрессивно и внезапно напал на правоохранителей с ножом. В результате нападения двое полицейских получили телесные повреждения.

Что известно о задержанном

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Правоохранители установили, что фигурант ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение разных преступлений.

Кроме того, мужчина находится в розыске за уклонение от мобилизации.

Данное событие уже было внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос по поводу сообщения фигуранту о подозрении в совершении преступления, следственные действия продолжаются.