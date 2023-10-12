У Харкові через вчорашню серію атак постраждала критична інфраструктура та об'єкти ГТС

У Харкові та районі внаслідок повітряних атак російських окупантів із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед" вчора пізно ввечері було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, а також приватні житлові будинки. Одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова та прес-службу Міністерства енергетики України .

"Внаслідок вчорашніх ударів "Шахедами" по Харківському району частково постраждала критична інфраструктура. Екстрені служби працювали всю ніч, щоб оперативно ліквідувати наслідки", - зазначив чиновник.

Керівник адміністрації розповів, що 11 жовтня близько 23:30 війська РФ завдали удару, ймовірно застосувавши "Шахеди", по Індустріальному району Харкова.

"В результаті удару пошкоджено 2 приватні житлові будинки, сталася пожежа. Було поранено 57-річного чоловіка", - сказав Синєгубов.

Крім того, за медичною допомогою також звернулася жінка через гостру реакцію стрес.

Також приблизно за годину перед цим окупанти завдали удару попередньо за допомогою ударних БПЛА "Шахед" по селах Буди, Бабаї та Подвірки Харківського району.

Внаслідок цієї атаки пошкодження зазнали підприємства, сталися пожежі. Постраждалих не було.

"Зараз ми входимо у складний осінньо-зимовий період, коли ворог намагатиметься знищувати нашу енергетику. Вживаємо всіх заходів для захисту критичної інфраструктури", - наголосив глава ОВА.

Пошкодження газотранспортної інфраструктури

Як поінформували в Міненерго, на Харківщині через нічну атаку дронами-камікадзе було зафіксовано пошкодження газотранспортної інфраструктури.

"Зокрема пошкоджено проммайданчик газорозподільної станції (ГРС), яка живить ТЕЦ", - уточнили в міністерстві.

Крім того, зафіксовано падіння уламків збитого дрона на території проммайданчика іншої ГРС міста, і наразі "характер пошкоджень уточнюється".

"Пожежі на обох об'єктах локалізовано, робота ГРС не припинялася. Загиблих і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Нічна атака "Шахедів" 12 жовтня

Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські війська знову влаштували повітряну атаку із застосуванням "Шахедів" містами України. Під удари потрапили кілька областей. Силами ППО ЗСУ було знищено 28 дронів-камікадзе противника із 33.

Ворожі БПЛА збивали у небі над Одеською, Черкаською та Миколаївською областями. Однак були й "прильоти".

Детальніше про наслідки нічної повітряної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.