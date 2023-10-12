В Харькове из-за вчерашней серии атак пострадала критическая инфраструктура и объекты ГТС

В Харькове и районе в результате воздушных атак российских оккупантов с применением дронов-камикадзе типа "Шахед" вчера поздно вечером был поврежден объект критической инфраструктуры, а также частные жилые дома. Один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова и пресс-службу Министерства энергетики Украины .

"В результате вчерашних ударов "Шахедами" по Харьковскому району частично пострадала критическая инфраструктура. Экстренные службы работали всю ночь, чтобы оперативно устранить последствия", - отметил чиновник.

Руководитель администрации рассказал, что 11 октября около 23:30 войска РФ нанесли удар, вероятно применив "Шахеды", по Индустриальному району Харькова.

"В результате удара повреждены 2 частных жилых дома, произошел пожар. Был ранен 57-летний мужчина", - сказал Синегубов.

Кроме того, за медицинской помощью также обратилась женщина из-за острой реакции на стресс.

Также примерно за час перед этим оккупанты нанесли удар предварительно с помощью ударных БПЛА "Шахед" по селам Буды, Бабаи и Дворки Харьковского района.

Вследствие этой атаки повреждения получили предприятия, произошли пожары. Пострадавших не было.

"Сейчас мы входим в сложный осенне-зимний период, когда враг будет пытаться уничтожать нашу энергетику. Принимаем все меры для защиты критической инфраструктуры", - подчеркнул глава ОВА.

Повреждение газотранспортной инфраструктуры

Как проинформировали в Минэнерго, в Харьковской области из-за ночной атаки дронами-камикадзе было зафиксировано повреждение газотранспортной инфраструктуры.

"В частности повреждена промплощадка газораспределительной станции (ГРС), которая питает ТЭЦ", - уточнили в министерстве.

Кроме того, зафиксировано падение обломков сбитого дрона на территории промплощадки другой ГРС города, и "характер повреждений уточняется".

"Пожар на обоих объектах локализован, работа ГРС не прекращалась. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ночная атака "Шахедов" 12 октября

Ранее сообщалось, что этой ночью российские войска снова устроили воздушную атаку с применением "Шахедов" по городам Украины. Под удары попали несколько областей. Силами ПВО ВСУ были уничтожены 28 дронов-камикадзе противника из 33.

Вражеские БПЛА сбивали в небе над Одесской, Черкасской и Николаевской областях. Однако были и "прилеты".

Детальнее о последствиях ночной воздушной атаки - читайте в материале РБК-Украина.