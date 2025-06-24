У Харкові через російський удар зросла кількість постраждалих

Нічна атака на Україну 24 червня

Нагадаємо, росіяни вкотре атакували Харків за допомогою ударних безпілотників у ніч на 24 червня. Мер міста повідомляв, що один із дронів вдарив у приватному секторі, біля лікарні в Немишлянському районі.

Пізніше в місті пролунали повторні вибухи. Примітно, що Харків постійно перебуває під ударами ворога.

Також росіяни завдали удару по Сумській області, внаслідок чого загинули щонайменше три особи.

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