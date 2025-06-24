У Харкові через російський удар зросла кількість постраждалих

У Харкові внаслідок російського удару, завданого по місту 24 червня, кількість постраждалих зросла до трьох осіб.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає РБК-Україна з посиланням на його заяву в Telegram.
"На дану хвилину є інформація про трьох постраждалих", - повідомив Терехов.
За його словами, попередньо, росіяни випустили по місту вночі приблизно сім "Шахедів". Один із безпілотних літальних апаратів ворога впав, не розірвавшись.
"Решта уразили три локації - дві з них знаходяться у приватному секторі Немишлянського району, та одне цивільне підприємство у Салтівському", - зазначив Терехов.
Екстрені служби продовжують роботу на місцях влучань ворожих безпілотників.
Нагадаємо, росіяни вкотре атакували Харків за допомогою ударних безпілотників у ніч на 24 червня. Мер міста повідомляв, що один із дронів вдарив у приватному секторі, біля лікарні в Немишлянському районі.
Пізніше в місті пролунали повторні вибухи. Примітно, що Харків постійно перебуває під ударами ворога.
Також росіяни завдали удару по Сумській області, внаслідок чого загинули щонайменше три особи.
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