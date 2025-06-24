В Харькове из-за российского удара возросло число пострадавших

Ночная атака на Украину 24 июня

Напомним, россияне в очередной раз атаковали Харьков при помощи ударных беспилотников в ночь на 24 июня. Мэр города сообщал, что один из дронов ударил в частном секторе, возле больницы в Немышлянском районе.

Позже в городе раздались повторные взрывы. Примечательно, что Харьков постоянно находится под ударами врага.

Также россияне нанесли удар по Сумской области, в результате чего погибли как минимум три человек.

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