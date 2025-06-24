У Харкові через російський удар зросла кількість постраждалих

У Харкові внаслідок російського удару, завданого по місту 24 червня, кількість постраждалих зросла до трьох осіб.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає РБК-Україна з посиланням на його заяву в Telegram.

"На дану хвилину є інформація про трьох постраждалих", - повідомив Терехов. За його словами, попередньо, росіяни випустили по місту вночі приблизно сім "Шахедів". Один із безпілотних літальних апаратів ворога впав, не розірвавшись. "Решта уразили три локації - дві з них знаходяться у приватному секторі Немишлянського району, та одне цивільне підприємство у Салтівському", - зазначив Терехов. Екстрені служби продовжують роботу на місцях влучань ворожих безпілотників.