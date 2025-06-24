В Харькове из-за российского удара возросло число пострадавших

В Харькове в результате российского удара, нанесенного по городу 24 июня, число пострадавших возросло до трех человек.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Telegram .

"Остальные поразили три локации - две из них находятся в частном секторе Немишлянского района, и одно гражданское предприятие в Салтовском", - отметил Терехов.

По его словам, предварительно, россияне выпустили по городу ночью приблизительно семь "Шахедов". Один из беспилотных летательных аппаратов врага упал, не разорвавшись.

"На данный момент есть информация о трех пострадавших", - сообщил Терехов.

Ночная атака на Украину 24 июня

Напомним, россияне в очередной раз атаковали Харьков при помощи ударных беспилотников в ночь на 24 июня. Мэр города сообщал, что один из дронов ударил в частном секторе, возле больницы в Немышлянском районе.

Позже в городе раздались повторные взрывы. Примечательно, что Харьков постоянно находится под ударами врага.

Также россияне нанесли удар по Сумской области, в результате чего погибли как минимум три человек.

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