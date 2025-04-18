Зона ураження - кілометри квадратні. У Харкові вже майже 100 постраждалих

Балістична атака на Харків

Уранці 18 квітня, близько 5-ї години, коли місто ще спало, російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Під прицілом опинився Основ’янський район.

Окупанти випустили три балістичні ракети типу "Іскандер" по житлових кварталах. Як і в нещодавніх атаках на Кривий Ріг та Суми, одна з ракет вибухнула в повітрі - така тактика дозволяє окупантам вразити більшу площу та спричинити більше руйнувань і поранень.

Спочатку повідомлялось, що внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 60 людей. Серед них - четверо дівчаток віком 3, 4, 14 і 16 років та 17-річний хлопець. На жаль, одна людина загинула - 79-річний чоловік. Пізніше кількість поранених в Харкові зросла до 74, потім - до 82 і до 87.

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