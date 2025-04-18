Зона поражения - километры квадратные. В Харькове уже почти 100 пострадавших

В Харькове снова существенно возросло количество пострадавших из-за ракетной атаки РФ утром, 18 апреля. Уже 98 пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова
"Количество пострадавших продолжает расти", - рассказал он.
По словам мэра, уже 98 мирных жителей Харькова пострадали в результате утреннего обстрела города.
По данным Терехова, один человек погиб в собственной квартире, еще 98 человек получили ранения.
"Четверо из них находятся в тяжелом состоянии в больнице. Среди пострадавших также шестеро детей", - отметил он.
Мэр не скрывает, последствия утренних обстрелов ужасны.
"Зона поражения - километры квадратные. На первой локации в микрорайоне выбило все окна. Пострадали 21 многоквартирный дом, две школы, два детсада и центр детского творчества. Во многих квартирах - сплошные руины", - констатировал он.
На второй локации горел цех завода, обломки и взрывная волна задели более 40 частных домовладений.
"Общее количество выбитых окон превышает 5 тысяч, и обследования еще продолжаются - мы обнаруживаем новые повреждения каждый час. Коммуникации - в рабочем состоянии", - добавил Терехов.
Утром 18 апреля, около 5 часов, когда город еще спал, российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. Под прицелом оказался Основянский район.
Оккупанты выпустили три баллистические ракеты типа "Искандер" по жилым кварталам. Как и в недавних атаках на Кривой Рог и Сумы, одна из ракет взорвалась в воздухе - такая тактика позволяет оккупантам поразить большую площадь и вызвать больше разрушений и ранений.
Сначала сообщалось, что в результате обстрела пострадали по меньшей мере 60 человек. Среди них - четверо девочек в возрасте 3, 4, 14 и 16 лет и 17-летний парень. К сожалению, один человек погиб - 79-летний мужчина. Позже количество раненых в Харькове возросло до 74, затем - до 82 и до 87.
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