Зона поражения - километры квадратные. В Харькове уже почти 100 пострадавших

"Количество пострадавших продолжает расти", - рассказал он.

По словам мэра, уже 98 мирных жителей Харькова пострадали в результате утреннего обстрела города.

Что известно о жертве и пострадавших

По данным Терехова, один человек погиб в собственной квартире, еще 98 человек получили ранения.

"Четверо из них находятся в тяжелом состоянии в больнице. Среди пострадавших также шестеро детей", - отметил он.

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Мэр не скрывает, последствия утренних обстрелов ужасны.

"Зона поражения - километры квадратные. На первой локации в микрорайоне выбило все окна. Пострадали 21 многоквартирный дом, две школы, два детсада и центр детского творчества. Во многих квартирах - сплошные руины", - констатировал он.

На второй локации горел цех завода, обломки и взрывная волна задели более 40 частных домовладений.

"Общее количество выбитых окон превышает 5 тысяч, и обследования еще продолжаются - мы обнаруживаем новые повреждения каждый час. Коммуникации - в рабочем состоянии", - добавил Терехов.