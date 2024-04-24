У Харкові через атаку по житловому комплексу постраждали шість людей

"Постраждали три чоловіка віком 33, 45, 53 років та три жінки 24, 45, 54 років", - розповів він.

Наслідки обстрілу

За словами голови ОВА, російські війська 24 квітня атаковали Шевченківський район. Окупанти обстріляли місто КАБами, зафіксовані два влучання у землю.

"Внаслідок чого пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення трьох багатоквартирних будинків, двох офісних будівель, трьох нежитлових будинків, газову магістраль", - додав Синєгубов, зазначивши, що загалом пошкоджено 568 вікон та 33 автомобілі.

Наслідки обстрілу Харкова 24 квітня (t.me/synegubov)