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У Харкові через атаку по житловому комплексу постраждали шість людей

Фото: у Харкові через атаку по житловому комплексу 24 квітня постраждали шість людей (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

У Харкові збільшилася кількість постраждалих після обстрілу російських військ у ніч проти 24 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Постраждали три чоловіка віком 33, 45, 53 років та три жінки 24, 45, 54 років", - розповів він.

Наслідки обстрілу

За словами голови ОВА, російські війська 24 квітня атаковали Шевченківський район. Окупанти обстріляли місто КАБами, зафіксовані два влучання у землю.

"Внаслідок чого пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення трьох багатоквартирних будинків, двох офісних будівель, трьох нежитлових будинків, газову магістраль", - додав Синєгубов, зазначивши, що загалом пошкоджено 568 вікон та 33 автомобілі.

 

Наслідки обстрілу Харкова 24 квітня (t.me/synegubov)

Обстріл Харкова

Після опівночі 24 квітня у Харкові пролунали вибухи. Пізніше з'ясувалося, що російські війська завдали цілеспрямованого удару по житловому комплексу у Шевченківському районі.

Для цього ворог використовував попередньо С-300. Спочатку повідомлялося про двох постраждалих через обстріл Харкова.

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