В Харькове из-за атаки по жилкомплексу пострадали шесть людей

"Пострадали три человека в возрасте 33, 45, 53 лет и три женщины 24, 45, 54 года", - рассказал Синегубов.

Как отметили в Харьковской облпрокуратуре, у трех мужчин 33, 45 и 53 лет легкие телесные повреждения, а у трех женщин 25, 45 и 54 лет острая реакция на стресс.

"По предварительным данным, враг атаковал город двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ. Зафиксировано попадание двух ракет на территорию жилищного комплекса", - добавили в ведомстве.

Последствия обстрела

По словам главы ОВА, российские войска 24 апреля атаковали Шевченковский район. Оккупанты обстреляли город КАБами и ракетами, зафиксированы два попадания в землю.

"В результате чего повреждено остекление и наружная отделка трех многоквартирных домов, двух офисных зданий, трех нежилых домов, газовая магистраль", - добавил Синегубов, отметив, что в общей сложности повреждено 568 окон и 33 автомобиля.

Последствия обстрела Харькова 24 апреля (t.me/synegubov, t.me/prokuratura_kharkiv)

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).