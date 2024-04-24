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В Харькове из-за атаки по жилкомплексу пострадали шесть людей

Фото: в Харькове из-за атаки по жилому комплексу 24 апреля пострадали шесть человек (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталия Гурковская

В Харькове увеличилось количество пострадавших после обстрела российских войск в ночь на 24 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, Харьковскую облпрокуратуру.

"Пострадали три человека в возрасте 33, 45, 53 лет и три женщины 24, 45, 54 года", - рассказал Синегубов.

Как отметили в Харьковской облпрокуратуре, у трех мужчин 33, 45 и 53 лет легкие телесные повреждения, а у трех женщин 25, 45 и 54 лет острая реакция на стресс.

"По предварительным данным, враг атаковал город двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ. Зафиксировано попадание двух ракет на территорию жилищного комплекса", - добавили в ведомстве.

Последствия обстрела

По словам главы ОВА, российские войска 24 апреля атаковали Шевченковский район. Оккупанты обстреляли город КАБами и ракетами, зафиксированы два попадания в землю.

"В результате чего повреждено остекление и наружная отделка трех многоквартирных домов, двух офисных зданий, трех нежилых домов, газовая магистраль", - добавил Синегубов, отметив, что в общей сложности повреждено 568 окон и 33 автомобиля.

 

Последствия обстрела Харькова 24 апреля (t.me/synegubov, t.me/prokuratura_kharkiv)

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрел Харькова

После полуночи 24 апреля в Харькове прогремели взрывы. Позже выяснилось, что российские войска нанесли целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе.

Для этого враг использовал, предварительно, С-300. Первоначально сообщалось о двух пострадавших из-за обстрела Харькова.

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