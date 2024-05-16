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У Харкові через атаку "Шахедів" є влучання, сталася пожежа

Фото: у Харкові під час атаки "Шахедів" зафіксований "приліт", сталася пожежа (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові під час російської повітряної атаки із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед" сталося влучання в одному з районів міста. Там через "приліт" виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова та Харківського міського голову Ігоря Терехова.

За словами керівника адміністрації, зафіксоване влучання в Холодногірському районі Харкова. 

"Виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - розповіли в ОВА.

Своєю чергою мер міста уточнив, що "приліт" стався в Основʼянському районі Харкова.

"На місці влучання - пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав Терехов у своєму Telegram.

Крім того, жителів Харкова просять бути обережними, позаяк повітряна тривога не скасована, і атака "Шахедів" продовжується.

"На місто заходять нові (дрони, - ред.)", - додав він.

Між тим у Харкові пролунали ще вибухи.

"Ворог завдав щонайменше пʼять ударів безпілотниками по Харкову! Загроза зберігається. Будьте в укриттях", - розповів голова ОВА.

Згодом в ОВА уточнили, що у Харкові зафіксовані влучання в Основʼянському  та Новобаварському районах міста.

Даних про постраждалих наразі не надходило, додав Синєгубов о 00:20.

Атака "Шахедів" ввечері 16 травня

Раніше повідомлялося, що сьогодні ввечері в командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про фіксацію руху ворожих ударних безпілотників у небі України. У низці областей оголосили повітряну тривогу.

Пізніше стало відомо, що у Харкові пролунали вибухи через атаку "Шахедів". В регіоні працює протиповітряна оборона.

Згодом військові повідомили про рух дронів-камікадзе противника з кількох напрямків у бік Полтави. В районі цього міста також було чути вибух.

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