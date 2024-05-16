У Полтаві пролунав вибух

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"У Полтаві було чутно звук вибуху", - йдеться у повідомленні.

Атаки РФ на Полтаву

Вдень у середу, 15 травня, в Полтаві пролунав вибух під час повітряної тривоги через загрозу застосування ворожої авіації.

Додамо, що наприкінці березня та у квітні агресор кілька разів масштабно обстрілював об'єкти енергетичної системи України дронами "Шахед" і ракетами. Атаки пошкодили низку теплоелектростанцій та гідроелектростанцій, порушивши процес генерації.

Внаслідок атак, в енергосистемі країни виник дефіцит потужності. Днями у більшості міст та областей були запроваджені графіки відключення електроенергії.

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