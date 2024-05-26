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У Харкові через 16 годин після атаки загасили пожежу в "Епіцентрі" (фото)

Фото: у Харкові загасили пожежу в "Епіцентрі" (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Наталія Юрченко

У Харкові загасили пожежу у гіпермаркеті "Епіцентр", який обстріляли російські окупанти 25 травня. Пожежу ліквідовували 16 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка у Telegram.

За його даними, вогонь поширився на понад 13 тисяч кв. м. Пожежу ліквідували через 16 годин після російської атаки..

Внаслідок ворожого обстрілу загинули 12 осіб, ще 43 травмовано. 16 людей вважаються безвісти зниклими. На місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія.

"У 10 громадян, родичів, які вже звернулися до поліції, відібрано біологічні зразки. Встановлено особи трьох загиблих. Ідентифікація тіл триває", - зазначив Клименко.

Глава МВС додав, що всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися до працівників штабу слідчого управління або на 102. Родичів закликають здавати зразки ДНК, щоб прискорити процес ідентифікації.

 

Фото: у Харкові загасили пожежу в "Епіцентрі" (t.me/Klymenko_MVS)

 

Удар по "Епіцентру" у Харкові

Вчора, 25 травня, Росія прицільно вдарила по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа.

Повідомлялося, що через ворожу атаку загинули працівники магазину. У момент обстрілу в "Епіцентрі" було багато людей.

Станом на ранок 26 травня відомо, що через ворожий обстріл загинули 12 осіб, травми отримали 43 людини. За даними прокуратури, десять жертв досі не опізнали.

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