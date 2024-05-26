У Харкові через 16 годин після атаки загасили пожежу в "Епіцентрі" (фото)

За його даними, вогонь поширився на понад 13 тисяч кв. м. Пожежу ліквідували через 16 годин після російської атаки..

Внаслідок ворожого обстрілу загинули 12 осіб, ще 43 травмовано. 16 людей вважаються безвісти зниклими. На місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія.

"У 10 громадян, родичів, які вже звернулися до поліції, відібрано біологічні зразки. Встановлено особи трьох загиблих. Ідентифікація тіл триває", - зазначив Клименко.

Глава МВС додав, що всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися до працівників штабу слідчого управління або на 102. Родичів закликають здавати зразки ДНК, щоб прискорити процес ідентифікації.

Фото: у Харкові загасили пожежу в "Епіцентрі" (t.me/Klymenko_MVS)