У Харкові було чутно вибух: росіяни завдають ударів

Після вибуху очільник ОВА повідомив, що росіяни завдають ударів. Тож він закликав Харків та район бути обережними.

Інформацію про звук вибуху підтвердив і мер міста. Він закликав харків'ян бути обережними і перебувати в укриттях.

Через декілька хвилин Терехов додав, що за уточнено інформацією, приліт був у близькому передмісті. Проте все одно закликав людей бути обережними.

Зазначимо, що згідно моніторингового сайту, вибух відбувся без сигналу повітряної тривоги.