В Харькове был слышен взрыв: россияне наносят удары

После взрыва глава ОВА сообщил, что россияне наносят удары. Он призвал Харьков и район быть осторожными.

Информацию о звуке взрыва подтвердил и мэр города. Он призвал харьковчан быть осторожными и находиться в укрытиях.

Через несколько минут Терехов добавил, что, по уточненной информации, прилет был в близком пригороде. Однако все равно призвал людей быть осторожными.

Отметим, что согласно мониторинговому сайту, взрыв произошел без сигнала воздушной тревоги.