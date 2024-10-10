У Харкові було чути звук вибуху

Офіційної інформації щодо вибуху наразі не було. Крім того, у Повітряних силах ЗСУ теж нічого про загрозу для Харкова не писали.

Водночас, за неофіційною інформацію (місцевих пабліків), на місто летіла ракета. Проте наголошуємо, що це неофіційна дані.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:16, 10 жовтня, сигнал повітряної тривоги оголошено у східній половині України. Зокрема, у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. Також згідно карти тривог, тривога продовжується у Луганській області та в окупованому Криму.