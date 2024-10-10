В ніч з 9 на 10 жовтня у Харкові було чути звук вибуху. У місті та області продовжується тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.
Офіційної інформації щодо вибуху наразі не було. Крім того, у Повітряних силах ЗСУ теж нічого про загрозу для Харкова не писали.
Водночас, за неофіційною інформацію (місцевих пабліків), на місто летіла ракета. Проте наголошуємо, що це неофіційна дані.
Станом на 00:16, 10 жовтня, сигнал повітряної тривоги оголошено у східній половині України. Зокрема, у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. Також згідно карти тривог, тривога продовжується у Луганській області та в окупованому Криму.
Нагадаємо, що вчора, 9 жовтня, у Харкові вдень теж було зафіксовано приліт. За інформацією влади, ворог, імовірно, вдарив КАБом по відкритій місцевості в Шевченківському районі міста. Через обстріл у прилеглих багатоповерхівках було вибито скло.
Перед цим, о 15:17, у Харківській області оголосили повітряну тривогу. Водночас у Повітряних силах ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Також зазначимо, що в ніч на 9 жовтня російські загарбники запустили по Україні три балістичні ракети і 22 безпілотники. Силами ППО було збито 21 дрон, а саме в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один БпЛА повернув у напрямку Росії, повідомили в Повітряних силах.
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