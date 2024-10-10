В Харькове было слышно звук взрыва

Официальной информации о взрыве пока не было. Кроме того, в Воздушных силах ВСУ тоже ничего об угрозе Харькову не писали.

В то же время по неофициальной информации (местных пабликов) на город летела ракета. Однако подчеркиваем, что это неофициальные данные.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:16, 10 октября, сигнал воздушной тревоги объявлен в восточной половине Украины. В частности, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях. Также согласно карте тревог, тревога продолжается в Луганской области и в оккупированном Крыму.