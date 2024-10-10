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В Харькове было слышно звук взрыва

Фото: люди в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 9 на 10 октября в Харькове был слышен звук взрыва. В городе и области продолжается тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Официальной информации о взрыве пока не было. Кроме того, в Воздушных силах ВСУ тоже ничего об угрозе Харькову не писали.

В то же время по неофициальной информации (местных пабликов) на город летела ракета. Однако подчеркиваем, что это неофициальные данные.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:16, 10 октября, сигнал воздушной тревоги объявлен в восточной половине Украины. В частности, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях. Также согласно карте тревог, тревога продолжается в Луганской области и в оккупированном Крыму.

Напомним, что вчера, 9 октября, в Харькове днем тоже был зафиксирован прилет. По информации властей, враг, вероятно, ударил КАБом по открытой местности в Шевченковском районе города. Из-за обстрела в близлежащих многоэтажках были выбиты стекла.

Перед этим, в 15:17, в Харьковской области объявили воздушную тревогу. В то же время в Воздушных силах ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Также отмети, что в ночь на 9 октября российские захватчики запустили по Украине три баллистические ракеты и 22 беспилотника. Силами ПВО было сбито 21 дрон, а именно в Одесской, Винницкой и Киевской областях. Еще один БпЛА повернул в направлении России, сообщили в Воздушных силах.

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