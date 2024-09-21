ua en ru
Сб, 21 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ пізно ввечері обстріляла Харків: внаслідок атаки 15 постраждалих

Субота 21 вересня 2024 01:08
UA EN RU
РФ пізно ввечері обстріляла Харків: внаслідок атаки 15 постраждалих Фото: рятувальник (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 20 вересня, російські окупанти знову запустили КАБи на Харків. Під такою опинились три райони міста, постраждали 15 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської обласної прокуратури та канал мера міста Ігоря Терехова.

За словами керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова, атака сталася приблизно о 20:45. Для ударів російські окупанти використали літак Су-34, який з Бєлгорода здійснив пуски трьох керованих авіаційних бомб (КАБ). За попередніми даними я це ФАБ-250 з УПКМ.

Фільчаков уточнив, що у Холодногірському районі міста ворожа авіабомба влучила по території приватного будинку. У Шевченківському влучання зафіксовано у проїжджу частину біля лікарні. Тим часом у Київському районі - по території підприємства.

"Станом на зараз відомо про вісьмох постраждалих, серед яких дві дівчинки 10 та 17 років. У дітей діагностували гостру реакцію на стрес", - зазначив керівник Харківської облпрокуратури.

Наразі на місці подій працюють прокурори та слідчі та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів.

"Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни)", - йдеться у повідомленні.

Пізніше, о 01:01, Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 15. У усіх них, крім дітей, стан середній. У двох дітей та одного дорослого - легкий. Восьмеро постраждалих шпиталізовані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Харків Війна в Україні
NEWS
Зеленський провів Ставку: обговорили захист енергетики за допомогою Patriot і виробництво ракет
Зеленський провів Ставку: обговорили захист енергетики за допомогою Patriot і виробництво ракет
DAILY
Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади