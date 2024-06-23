У Харкові було чути вибухи

У Харкові після опівночі 23 червня було чути серію вибухів. Вони, ймовірно, пролунали за межами міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Харків ".

Зазначається, що звуки вибухів чули в Харкові близько 00:07.

В Харківській області в цей час тривала повітряна тривога, яка була оголошена раніше, і продовжується майже весь день.

Представники місцевої влади наразі не повідомляли якій подробиці щодо вибухів, які було чути в Харкові.

Удари РФ по Харкову

Нагадаємо, місто Харків та область перебувають під регулярними ударами з боку російських загарбників. Останні місяці ворог сконцентрувався по атаках на об'єкти енергетики та критичної інфраструктури регіону, проте також активно обстрілює суто цивільні об'єкти, житлові будинки тощо.

Так, раніше повідомлялося, що вдень 22 червня російські терористи скинули на Харків відразу 4 керовані авіабомби, й одна з них влучила в житловий будинок.

За останніми даними, кількість постраждалих в результаті удару КАБами по Харкову перевалила за 50 людей, і серед постраждалих є діти. Відомо про трьох загиблих.

На обстріл Харкова вже відреагував президент Володимир Зеленський - він закликав партнерів до сильних рішень, які б допомогли ЗСУ знищувати російську бойову авіацію на території РФ.