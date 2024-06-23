В Харькове были слышны взрывы

В Харькове после полуночи 23 июня была слышна серия взрывов. Они, вероятно, прозвучали за пределами города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Харків ".

Отмечается, что звуки взрывов слышали в Харькове около 00:07.

В Харьковской области в это время продолжалась воздушная тревога, объявленная ранее, и длится почти весь день.

Представители местных властей пока не сообщали какой подробности о взрывах, которые были слышны в Харькове.

Удары РФ по Харькову

Напомним, что город Харьков и область находятся под регулярными ударами со стороны российских захватчиков. В последние месяцы враг сконцентрировался по атакам на объекты энергетики и критической инфраструктуры региона, однако также активно обстреливает чисто гражданские объекты, жилые дома и т.д.

Так, ранее сообщалось, что днем 22 июня российские террористы сбросили на Харьков сразу 4 управляемые авиабомбы, и одна из них попала в жилой дом.

По последним данным, количество пострадавших в результате удара КАБами (УАБами) по Харькову перевалило за 50 человек, и среди пострадавших есть дети. Известно о трех погибших.

На обстрел Харькова уже отреагировал президент Владимир Зеленский - он призвал партнеров к сильным решениям, которые помогли бы ВСУ уничтожать российскую боевую авиацию на территории РФ.