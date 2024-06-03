У Харкові було чути вибухи

Зазначається, що пролунала серія вибухів близько 00:08. Вони, ймовірно, прогриміли за межами міста Харків.

Варто зауважити, що приблизно за пів години до цього в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Так, військові заявили, що є загроза застосування окупантами авіаційних засобів ураження.

Додамо, що начальник харківського гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник (генерал Марсель) у своєму Telegram також заявив про загрозу повітряних ударів.

"Мешканці міста Харків та харківської області - перебувайте в укриттях!.. Пуски ворожих ракет продовжуються - перебувайте в укриттях", - йдеться в його публікаціях о 00:03 та 00:17 відповідно.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, місто Харків та область перебувають під регулярними ударами з боку російських загарбників. Останні місяці ворог сконцентрувався по атаках на об'єкти енергетики та критичної інфраструктури регіону, проте також активно обстрілює суто цивільні об'єкти, житлові будинки тощо.

Так, наприклад, 25 травня окупанти керованими авіабомбами вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, в результаті загинули 19 людей і ще 54 отримали поранення. Додамо, того ж дня ворог повторно вдарив по Центральному парку міста.

31 березня російські терористи випустили по Харкову зенітні ракети С-300 - внаслідок атаки була частково зруйнована п'ятиповерхівка., було влучання на територію підприємства, загинули 5 громадян, постраждали 25 осіб, серед них дві дитини.