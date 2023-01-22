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У Харкові було чути гучний вибух

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Харків, Неділя 22 січня 2023 22:08
У Харкові було чути гучний вибух Фото: у Харкові було чути гучний вибух (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Звук гучного вибуху було чути в місті Харків вечором неділі, 22 січня. В місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Близько 21:55 неділі, 22 січня, жителі міста почули звуки гучного вибуху. В цей момент у Харкові було оголошено про сигнал повітряної тривоги.

Про причини та наслідки вибухів, які були чутні в місті, поки що не повідомляється.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти нещодавно завдали удару по Марганецькій громаді у Дніпропетровській області з реактивної артилерії.

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