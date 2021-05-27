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"Харьковгоргаз" установил 10 тысяч индивидуальных счетчиков газа

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Харьков, Четверг 27 мая 2021 18:46
"Харьковгоргаз" установил 10 тысяч индивидуальных счетчиков газа Газовый счетчик (РБК-Украина)
Автор: Мария Тарарыева

С начала 2021 года специалисты АО "Харьковгоргаз" установили около 10 тысяч индивидуальных счетчиков газа. А это 40% от запланированного количества приборов учета в год.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Срок установки счетчиков газа в Украине продлен до 1 января 2023 года. Согласно Плану развития газораспределительной системы, утвержденному НКРЭКУ, установка индивидуальных счетчиков потребителям природного газа происходит за счет средств АО "Харьковгоргаз". Если при установке счетчика необходимо заменить газовый кран или подводящий шланг - их стоимость оплачивает владелец квартиры.

"Главное препятствие в оснащении индивидуальными счетчиками потребителей – их сознательный отказ от приборов учета газа. Особенно это касается жителей многоэтажек. Хотя, согласно действующему законодательству, потребитель газа должен обеспечить свободный доступ к газовым сетям работникам газораспределительных компаний. При этом, для установки счетчика следует заранее демонтировать мебель, снять навесные полки - убрать все, что может препятствовать проведению монтажных работ", - отметил технический директор АО "Харьковгоргаз" Яна Шувалова

По словам пресс-службы, кодекс ГРМ определяет: в случае отказа от установки прибора учета, специалисты газораспределительной компании обязаны составить Акт о нарушении и Акт об отказе от установки счетчика. На основании данных документов расчеты за потребленный газ проводятся по предельным нормам потребления, которые в 3 раза больше действующих норм, установленных Кабинетом Министров Украины.

"При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения, предельная норма газопотребления на одного человека в месяц составляет 9,8 куб. м, при отсутствии горячего водоснабжения - 18,3 куб. м", - говорится в сообщении.

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