"Харківміськгаз" встановив 10 тисяч індивідуальних лічильників газу

З початку 2021 року фахівці АТ "Харківміськгаз" встановили близько 10 тисяч індивідуальних лічильників газу. А це 40% від запланованої кількості приладів обліку на рік.

Термін встановлення лічильників газу в Україні продовжено до 1 січня 2023 року. Відповідно до Плану розвитку газорозподільної системи, затвердженого НКРЕКП, встановлення індивідуальних лічильників споживачам природного газу відбувається за рахунок коштів АТ "Харківміськгаз". Якщо при встановлені лічильника необхідно замінити газовий кран або підвідний шланг - їх вартість сплачує власник квартири.

"Головна перешкода в оснащенні індивідуальними лічильниками споживачів – їх свідома відмова від приладів обліку газу. Особливо це стосується мешканців багатоповерхівок. Хоча, відповідно до чинного законодавства, споживач газу повинен забезпечити вільний доступ до газових мереж працівникам газорозподільних компаній. При цьому, для встановлення лічильника слід заздалегідь демонтувати меблі, зняти навісні полиці - прибрати все, що може перешкоджати проведенню монтажних робіт"-зазначив директор технічний АТ "Харківміськгаз" Яна Шувалова

За словами прес-служби, кодекс ГРМ визначає: у разі відмови від встановлення приладу обліку, фахівці газорозподільної компанії зобов'язані скласти Акт про порушення та Акт про відмову від встановлення лічильника. На підставі даних документів розрахунки за спожитий газ проводяться за граничними нормами споживання, які у 3 рази більше діючих норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

"За наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання, гранична норма газоспоживання на одну людину на місяць становить 9,8 куб. м, за відсутності гарячого водопостачання - 18,3 куб. м", - йдеться у повідомленні.