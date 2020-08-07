"Харьковгоргаз" проводит подготовку газовых сетей к осенне-зимнему сезону

Фото: газовщик (khgor.104.ua)

С начала года специалисты газовой компании обследовали 347,75 км газовых сетей

Для бесперебойного и безаварийного газоснабжения в осенне-зимний период работники АО "Харьковгоргаз" выполнили и продолжают выполнять комплекс важных мероприятий. В частности, газовики провели комплексное приборное обследование 347,75 км газовых сетей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Указано, что с начала года специалисты газовой компании выполнили капитальный ремонт 0,32 км газопроводов, осуществили капитальный ремонт 22 ед. задвижек и капитальный ремонт 9 ед. установок электрохимической защиты, которые защищают газовые сети от коррозии.

Кроме того, обнаружено 0,23 км аварийных и непригодных газопроводов, на которых проведены работы по капитальному ремонту и реконструкции. По результатам выполнения работ данные газопроводы переведены в удовлетворительное состояние.

"Наша главная задача - обеспечить безаварийную и бесперебойную доставку газа потребителям города. Чтобы избежать аварий и остановок газоснабжения в период холодов, специалисты компании постоянно проверяют и ремонтируют газовые сети и сооружения на них. Учитывая то, что газораспределительная система функционирует непрерывно, такую ​​работу важно проводить планомерно в течение всего года", - пояснила технический директор "Харьковгоргаза" Яна Шувалова.

Указано, что из-за значительного срока эксплуатации газораспределительная сеть Харькова требует немалых капиталовложений для ее реконструкции и модернизации.

"Сумма необходимых инвестиций для города Харькова должна равняться не менее 111 миллионов гривен в год. Однако существующих средств хватает только на 57% от запланированной минимальной потребности - это в основном неотложные ремонты и поддержание газовых сетей в рабочем состоянии", - отметили в компании.