"Харківміськгаз" проводить підготовку газових мереж до осінньо-зимового сезону

Фото: газовик (khgor.104.ua)

З початку року фахівці газової компанії обстежили 347,75 км газових мереж

Для безперебійного та безаварійного газопостачання в осінньо-зимовий період працівники АТ "Харківміськгаз" виконали і продовжують виконувати комплекс важливих заходів. Зокрема, газовики провели комплексне приладове обстеження 347,75 км газових мереж.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначено, що з початку року фахівці газової компанії виконали капітальний ремонт 0,32 км газопроводів, здійснили капітальний ремонт 22 од. засувок і капітальний ремонт 9 од. установок електрохімічного захисту, які захищають газові мережі від корозії.

Крім того, виявлено 0,23 км аварійних та непридатних газопроводів, на яких проведені роботи з капітального ремонту та реконструкції. За результатами виконання робіт дані газопроводи переведені в задовільний стан.

"Наше головне завдання - забезпечити безаварійну і безперебійну доставку газу споживачам міста. Щоб уникнути аварій і зупинок газопостачання у період холодів, фахівці компанії постійно перевіряють і ремонтують газові мережі і споруди на них. З огляду на те, що газорозподільна система функціонує безперервно, таку роботу важливо проводити планомірно протягом усього року", - пояснила технічний директор "Харківміськгазу" Яна Шувалова.

Зазначено, що через значний термін експлуатації газорозподільна мережа Харкова вимагає чималих капіталовкладень для її реконструкції та модернізації.

"Сума необхідних інвестицій для міста Харкова повинна дорівнювати не менше 111 мільйонів гривень на рік. Однак існуючих коштів вистачає лише на 57% від запланованої мінімальної потреби - це в основному невідкладні ремонти та підтримання газових мереж у робочому стані", - відзначили в компанії.