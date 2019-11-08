"Харьковгоргаз" открыл второй Центр обслуживания клиентов

Иллюстративное фото (УНИАН)

Компания постоянно внедряет новые сервисы для своих клиентов

"Харьковгоргаз" 7 ноября открыл Центр обслуживания клиентов в одном из спальных районов города Харькова. Теперь потребителей газа Индустриального и других районов смогут быстро, доступно и удобно получить весь спектр услуг газовой компании. Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгоргаза".

"Первым клиента встречает администратор. Он предоставляет консультации по общим вопросам, а в случае необходимости, направляет потребителя к профильному специалисту. Так же администратор помогает клиентам зарегистрироваться в Личном кабинете и знакомит с дистанционными сервисами компании. В центре обслуживания работает электронная очередь. Прием проводят сразу 5 менеджеров", - говорится в сообщении.

В Центре обслуживания потребители "Харьковгоргаза" могут провести сверку счета и получить консультацию по поводу задолженности, льгот и субсидий, демонтажа счетчика на очередную/внеочередную поверку, опломбирования/распломбирование газовых приборов, смены собственника, заключение договоров.

Так же потребители могут заключить договор на техническое обслуживание домовых сетей, заказать установку газового оборудования, счетчика, газификацию жилья, изготовление технических условий, проектной документации.

В пресс-службе отметили, что прием клиентов осуществляется по адресу пр-т Архитектора Алешина, 5. Режим работы - с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу до 15.45 без перерыва.

"Харьковгоргаз" постоянно внедряет новые сервисы для своих клиентов. Кроме Личного кабинета для потребителей газа функционируют мобильные приложения 104Mobile и 104 Mobile Light, чат-бот 7104 в Viber. Обратная связь осуществляется также с помощью СМС, телефону, электронной и голосовой почты Контакт центра", - говорится в сообщении.