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"Харківміськгаз" відкрив другий Центр обслуговування клієнтів

Новини » Енергетика     08.11.2019 - 17:30
"Харківміськгаз" відкрив другий Центр обслуговування клієнтів
Ілюстративне фото (УНІАН)

Компанія постійно впроваджує нові сервіси для своїх клієнтів

"Харківміськгаз" 7 листопада відкрив Центр обслуговування клієнтів в одному зі спальних районів міста Харкова. Тепер споживачів газу Індустріального та інших районів зможуть швидко, доступно і зручно отримати весь спектр послуг газової компанії. Про це повідомляє прес-служба "Харківміськгазу".

"Першим клієнта зустрічає адміністратор. Він надає консультації з загальних питань, а в разі необхідності, направляє споживача до профільного фахівця. Так само адміністратор допомагає клієнтам зареєструватися в Особистому кабінеті і знайомить з дистанційними сервісами компанії. В центрі обслуговування працює електронна черга. Прийом проводять відразу 5 менеджерів", - йдеться в повідомленні.

У Центрі обслуговування споживачі "Харківміськгазу" можуть провести звірку рахунка і отримати консультацію з приводу заборгованості, пільг та субсидій, демонтажу лічильника на чергову/позачергову повірку, опломбування/розпломбування газових приладів, зміни власника, укладення договорів.

Так само споживачі можуть укласти договір на технічне обслуговування будинкових мереж, замовити установку газового обладнання, лічильників, газифікацію житла, виготовлення технічних умов, проектної документації.

У прес-службі зазначили, що прийом клієнтів здійснюється за адресою пр-т Архітектора Альошина, 5. Режим роботи - з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00, у п'ятницю до 15.45 без перерви.

"Харківміськгаз" постійно впроваджує нові сервіси для своїх клієнтів. Крім Особистого кабінету для споживачів газу функціонують мобільні додатки 104Mobile і 104 Mobile Light, чат-бот 7104 в Viber. Зворотній зв'язок здійснюється також за допомогою СМС, телефону, електронної та голосової пошти Контакт центру", - йдеться в повідомленні.

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