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"Харьковгоргаз" обследовал более 1000 километров газовых сетей

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Харьков, Вторник 09 ноября 2021 15:05
"Харьковгоргаз" обследовал более 1000 километров газовых сетей Газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

С начала года специалисты АО "Харьковгоргаз" провели комплексное приборное обследование более тысячи километров сетей газоснабжения города. Всего на надземных газопроводах и на газопроводах-вводах было обнаружено около 400 утечек природного газа, из них 15 – на подземных распределительных газопроводах.

Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгоргаза".

В компании отметили, что постоянный контроль состояния газопроводов важен для обеспечения надежной и бесперебойной доставки природного газа потребителям. Поэтому работники службы контроля производства определяют местонахождение газопроводов, проверяют герметичность газовых сетей и сплошность изоляционного покрытия на них, проводят коррозионную диагностику.

"Специалисты службы в этом году провели полное техническое обследование 600 км газопроводов. Около 300 км газовых сетей проверили с помощью современной мобильной лаборатории, позволяющей быстро находить малейшие утечки газа", - рассказывает ведущий инженер службы контроля за производством Валентина Давиденко.

По словам пресс-службы, с начала года специалисты "Харьковгоргаза" выполнили реконструкцию трех объектов электрохимической защиты, защищающих газовые сети среднего и низкого давления от электрохимической коррозии.

"Комплексное приборное обследование проводится с целью определения технического состояния газопроводов и принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации и включения газопроводов в план капитальных ремонтов и реконструкций", - говорится в сообщении.

До конца 2021 года специалисты "Харьковгоргаза" обследуют еще около 200 км газораспределительных сетей города.

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Харьков Газ
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