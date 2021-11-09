ru ua
Вт, 09 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

"Харківміськгаз" обстежив понад 1000 кілометрів газових мереж

Новость на русском →
Харків, Вівторок 09 листопада 2021 15:05
"Харківміськгаз" обстежив понад 1000 кілометрів газових мереж Газовий вентиль (УНІАН)
Автор: Марія Тарариєва

З початку року фахівці АТ "Харківміськгаз" провели комплексне приладове обстеження понад тисячі кілометрів мереж газопостачання міста. Всього на надземних газопроводах і на газопроводах-вводах було виявлено близько 400 витоків природного газу, з них 15 – на підземних розподільних газопроводах.

Про це повідомляє прес-служба "Харківміськгазу".

У компанії зазначили, що постійний контроль стану газопроводів важливий для забезпечення надійної та безперебійної доставки природного газу споживачам. Тому працівники Служби контролю виробництва визначають місцезнаходження газопроводів, перевіряють герметичність газових мереж і суцільність ізоляційного покриття на них, проводять корозійну діагностику.

"Фахівці служби цього року провели повне технічне обстеження 600 км газопроводів. Близько 300 км газових мереж перевірили за допомогою сучасної мобільної лабораторії, що дозволяє швидко знаходити найменші витоки газу", - розповідає провідний інженер служби контролю за виробництвом Валентина Давиденко.

За словами прес-служби, з початку року фахівці "Харківміськгазу" виконали реконструкцію трьох об'єктів електрохімічного захисту, що захищають газові мережі середнього і низького тиску від електрохімічної корозії.

"Комплексне приладове обстеження проводиться з метою визначення технічного стану газопроводів і прийняття рішення про можливість подальшої експлуатації та включення газопроводів в план капітальних ремонтів і реконструкцій", - йдеться в повідомленні.

До кінця 2021 року фахівці "Харківміськгазу" обстежують ще близько 200 км газорозподільних мереж міста.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Газ
NEWS
Зеленський підписав закон про НАБУ
Зеленський підписав закон про НАБУ
DAILY
Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС