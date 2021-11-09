"Харківміськгаз" обстежив понад 1000 кілометрів газових мереж

З початку року фахівці АТ "Харківміськгаз" провели комплексне приладове обстеження понад тисячі кілометрів мереж газопостачання міста. Всього на надземних газопроводах і на газопроводах-вводах було виявлено близько 400 витоків природного газу, з них 15 – на підземних розподільних газопроводах.

Про це повідомляє прес-служба "Харківміськгазу".

У компанії зазначили, що постійний контроль стану газопроводів важливий для забезпечення надійної та безперебійної доставки природного газу споживачам. Тому працівники Служби контролю виробництва визначають місцезнаходження газопроводів, перевіряють герметичність газових мереж і суцільність ізоляційного покриття на них, проводять корозійну діагностику.

"Фахівці служби цього року провели повне технічне обстеження 600 км газопроводів. Близько 300 км газових мереж перевірили за допомогою сучасної мобільної лабораторії, що дозволяє швидко знаходити найменші витоки газу", - розповідає провідний інженер служби контролю за виробництвом Валентина Давиденко.

За словами прес-служби, з початку року фахівці "Харківміськгазу" виконали реконструкцію трьох об'єктів електрохімічного захисту, що захищають газові мережі середнього і низького тиску від електрохімічної корозії.

"Комплексне приладове обстеження проводиться з метою визначення технічного стану газопроводів і прийняття рішення про можливість подальшої експлуатації та включення газопроводів в план капітальних ремонтів і реконструкцій", - йдеться в повідомленні.

До кінця 2021 року фахівці "Харківміськгазу" обстежують ще близько 200 км газорозподільних мереж міста.