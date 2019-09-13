"Харьковгоргаз": НКРЭКУ несколько лет не пересматривала зарплату газовиков

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На сегодняшний день недокомплектация кадрами составляет 38%

Из-за низкой заработной платы из "Харьковгоргаза" массово увольняется квалифицированный персонал. С начала 2019 года из компании ушли уже 129 человек. Это следствие игнорирования НКРЭКУ обязанностей устанавливать экономически обоснованный тариф на распределение для АО "Харьковгоргаз". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Негативная тенденция текучести кадров в газораспределительной компании в Харькове наблюдается уже не первый год. В 2017 году компанию покинули 154 работника, а в 2018 году - 216. На предприятии катастрофически не хватает слесарей, монтеров, электрогазосварщиков, водителей, мастеров, контролеров, метрологов", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, сейчас единственным источником финансирования для АО "Харковгоргаз" является тариф на распределение природного газа, который утверждается НКРЭКУ. Доля затрат на оплату труда персонала в тарифе составляет 35%. Однако, уже три года Госрегулятор не пересматривал тариф газораспределительной компании, который до сих пор остается на уровне 2016 года.

"Основной проблемой для привлечения персонала уже который год является низкий уровень заработной платы. На сегодняшний день, средняя зарплата работников компании составляет 8598 гривен. Низкий уровень заработной платы является причиной отсутствия притока молодых специалистов, что вскоре может привести к необратимым последствиям, а именно - к невозможности осуществлять основные производственные процессы из-за отсутствия необходимого персонала", - говорит начальник управления по персоналу АО"Харьковгоргаз" Елена Гетманова

В пресс-службе отметили, что требование пересмотреть тариф на распределение "это не значит увеличить цену газа" "В данном случае речь идет о процентном перераспределении в рамках существующей цены. Из уплаченной стоимости газа потребителем газораспределительная компания получает лишь 322,92 гривен за тыс. куб. м, что составляет лишь 4%. Даже неоднократные акции протеста газовиков за пересмотр тарифа под зданием Регулятора не принесли никакого результата", - говорится в сообщении.