"Харківміськгаз": НКРЕПК кілька років не переглядала зарплату газовиків

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На сьогоднішній день недокомплектація кадрами становить 38%

Через низьку заробітну плату з "Харківміськгазу" масово звільняється кваліфікований персонал. З початку 2019 року з компанії пішли вже 129 осіб. Це наслідок ігнорування НКРЕКП обов'язків встановлювати економічно-обґрунтований тариф на розподіл для АТ "Харківміськгаз". Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Негативна тенденція плинності кадрів в газорозподільної компанії в Харкові спостерігається вже не перший рік. У 2017 році компанію покинули 154 працівника, а в 2018 році - 216. На підприємстві катастрофічно не вистачає слюсарів, монтерів, електрогазозварників, водіїв, майстрів, контролерів, метрологів", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, зараз єдиним джерелом фінансування для АТ "Харковгоргаз" є тариф на розподіл природного газу, який затверджується НКРЕКП. Частка витрат на оплату праці персоналу в тарифі становить 35%. Однак, вже три роки Держрегулятор не переглядав тариф газорозподільної компанії, який до цих пір залишається на рівні 2016 року.

"Основною проблемою для залучення персоналу вже котрий рік є низький рівень заробітної плати. На сьогоднішній день, середня зарплата працівників компанії становить 8598 гривень. Низький рівень заробітної плати є причиною відсутності припливу молодих фахівців, що незабаром може привести до необоротних наслідків, а саме - до неможливості здійснювати основні виробничі процеси через відсутність необхідного персоналу", - говорить начальник управління по персоналу АТ"Харківміськгаз" Олена Гетманова

У прес-службі зазначили, що вимога переглянути тариф на розподіл "це не означає збільшити ціну газу". "В даному випадку мова йде про процентний перерозподіл в рамках існуючої ціни. З сплаченої вартості газу споживачем газорозподільна компанія отримує лише 322,92 гривень за тис. куб. м, що становить лише 4%. Навіть неодноразові акції протесту газовиків за перегляд тарифу під будівлею Регулятора не принесли ніякого результату", - йдеться у повідомленні.