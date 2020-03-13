"Харьковгоргаз": несколько категорий потребителей будут платить за доставку минимально

Регулятор принял постановление, которое предусматривает минимальную плату для некоторых категорий потребителей
Размер минимального платежа в Харькове для некоторых категорый клиентов АО "Харьковгоргаз" составит от 1,17 до 9,42 гривен в месяц. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"НКРЭКУ утвердило минимальный размер платы за доставку. Решение коснется новых потребителей, домохозяйств, которые потребляют газ меньше девяти месяцев, и которые не пользовались газом", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что 6 марта Регулятор принял постановление, которое предусматривает минимальную плату для следующих категорий потребителей:
Размер минимальной платы, в зависимости от наличия газового оборудования
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Домохозяйство с газовой плитой
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1,17 грн
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Домохозяйство с плитой и газовой колонкой
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3,78 грн
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Домохозяйство с автономным отоплением
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9,42 грн
"Обновленные счета потребители получат в апреле месяце. Тем, кто уже оплатил по квитанциям в январе и феврале, будет осуществлен перерасчет. Средства останутся на лицевых счетах потребителей. Для этого не нужно писать отдельных заявлений и обращаться в контакт-центр", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе сообщили, что для расчета минимальной платы за доставку для домохозяйств НКРЭКУ использовало действующие нормы потребления газа. Они рассчитаны на основании постановления Кабинета Министров Украины от 27 февраля 2019 № 143 "Вопросы потребления природного газа".
"Размер минимальной платы для домохозяйств, которые используют газ комплексно, рассчитан из среднемесячного объема потребления в межотопительный период. Ранее для этой категории потребителей стоимость платы за доставку газа рассчитывалась на квадратуру квартиры или дома", - говорится в сообщении.