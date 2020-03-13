"Харківміськгаз": декілька категорій споживачів сплачуватимуть за доставку мінімально

Ілюстративне фото (УНІАН)

Регулятор схвалив постанову, яка передбачає мінімальну плату для деяких категорій споживачів

Розмір мінімального платежу в Харкові для деяких категорый клієнтів АТ "Харківміськгаз" становитиме від 1,17 до 9,42 гривень на місяць. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"НКРЕКП затвердило мінімальний розмір плати за доставку. Рішення торкнеться нових споживачів, домогосподарств, які споживають газ менше дев’яти місяців і які не користувались газом", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що 6 березня Регулятор схвалив постанову, яка передбачає мінімальну плату для наступних категорій споживачів:

нові споживачі та/або домогосподарства, що мають період споживання природного газу менший ніж дев'ять місяців;

домогосподарства, які тривалий час не користувались газом, в тому числі яким припинено розподіл газу шляхом опломбування, але вони не від’єднані від системи газопостачання і не подали заяву на розірвання договору на розподіл.

Розмір мінімальної плати, в залежності від наявності газового обладнання

Домогосподарство з газовою плитою 1,17 грн Домогосподарство з плитою та газовою колонкою 3,78 грн Домогосподарство з автономним опаленням 9,42 грн

"Оновлені рахунки споживачі отримають в квітні місяці. Тим, хто вже сплатив по квитанціях в січні та лютому, буде здійснено перерахунок. Кошти залишаться на особових рахунках споживачів. Для цього не потрібно писати окремих заяв та звертатись до контакт-центру", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі повідомили, що для розрахунку мінімальної плати за доставку для домогосподарств НКРЕКП використало діючі норми споживання газу. Вони розраховані на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 № 143 "Питання споживання природного газу".

"Розмір мінімальної плати для домогосподарств, які використовують газ комплексно, розрахована з середньомісячного обсягу споживання у міжопалювальний період. Раніше для цієї категорії споживачів вартість плати за доставку газу розраховувалась на квадратуру помешкання або будинку", - йдеться у повідомленні.