"Харьковгоргаз": клиенты компании будут платить за доставку газа отдельно

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

В 2020 году решением НКРЭКУ со счетов за газ удалена плата за распределение природного газа

С января потребители газа Харькова будут получать два счета: один за газ от поставщика природного газа, второй - за его распределение-доставку от АО "Харьковгоргаз". Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгоргаза".

"Стоимость услуг по доставке газа исключена из общего счета за газ и выставлена ​​отдельной квитанцией. Таким образом, потребители газа смогут увидеть кому и за какие услуги они платят деньги. Ранее стоимость доставки газа указывалась отдельной строкой в ​​общем счете. Разделение платежек состоится для потребителей всей страны", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, стоимость доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента и зависит от использованного им объема газа в прошлом газовом году. Газовый год - это период с 1 октября по 30 сентября. Ежемесячный платеж за доставку газа рассчитывается следующим образом: индивидуальный объем использованного газа делится на 12 частей и умножается на действующий тариф на доставку газа. Действующий тариф на распределение (доставку) для АО "Харьковгоргаз" с 1 января 2020 года составляет 0,36 гривен (с НДС).

"Например: ежемесячная плата за доставку природного газа для потребителей, которые используют газ только для приготовления пищи, то есть с газовой плитой, без счетчика, будет составлять 1,18 гривен на одного человека. Расчет потребителей со счетчиками газа, в зависимости от потребления газа, например, использовал 80 кубометров газа в год, делим на 12 месяцев и умножаем на действующий тариф 0,36 получаем 2,39 гривен в месяц с НДС", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что потребитель может оплатить доставку одним платежом - заранее, за несколько месяцев. Таким образом, он уменьшит свои расходы на комиссию банка при проведении платежей. Согласно условиям типового договора, стоимость услуг по доставке газа бытовой потребитель должен оплачивать до 20 числа месяца, в котором предоставляются услуги, на основании счета АО "Харьковгоргаз".