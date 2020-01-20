"Харківміськгаз": клієнти компанії будуть платити за доставку газу окремо

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

У 2020 році рішенням НКРЕКП з рахунків за газ видалена плата за розподіл природного газу

З січня споживачі газу Харкова будуть отримувати два рахунки: один за газ від постачальника природного газу, другий - за його розподіл-доставку від АТ "Харківміськгаз". Про це повідомляє прес-служба "Харківміськгазу".

"Вартість послуг з доставки газу виключена із загального рахунку за газ і виставлена окремою квитанцією. Таким чином, споживачі газу зможуть побачити кому і за які послуги вони платять гроші. Раніше вартість доставки газу вказується окремим рядком в загальному рахунку. Поділ платіжок відбудеться для споживачів всієї країни", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, вартість доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта і залежить від використаного обсягу газу в минулому газовому році. Газовий рік - це період з 1 жовтня по 30 вересня. Щомісячний платіж за доставку газу розраховується наступним чином: індивідуальний обсяг використаного газу ділиться на 12 частин і множиться на діючий тариф на доставку газу. Діючий тариф на розподіл (доставку) для пат "Харківміськгаз" з 1 січня 2020 року становить 0,36 гривень (з ПДВ).

"Наприклад: щомісячна плата за доставку природного газу для споживачів, які використовують газ лише для приготування їжі, тобто з газовою плитою, без лічильника, буде становити 1,18 гривень на одну людину. Розрахунок споживачів з лічильниками газу, в залежності від споживання газу, наприклад, використовував 80 кубометрів газу в рік, ділимо на 12 місяців і множимо на діючий тариф 0,36 отримуємо 2,39 гривень в місяць з ПДВ", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що споживач може оплатити доставку одним платежем - заздалегідь, за кілька місяців. Таким чином, він зменшить свої витрати на комісію банку при проведенні платежів. Відповідно до умов типового договору, вартість послуг по доставці газу побутовий споживач повинен сплачувати до 20 числа місяця, в якому надаються послуги, на підставі рахунку АТ "Харківміськгаз".