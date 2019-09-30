"Харьковгоргаз": в городе необходимо установить 230 тыс. счетчиков

С начала года газораспределительная компания "Харьковгоргаз" установила более 10 тыс. индивидуальных приборов учета газа. В Харькове необходимо установить еще 230 тыс. счетчиков газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Харьковгоргаз" устанавливает приборы учета потребителям, пользующимся только газовыми плитами. Сейчас счетчиками газа оснащены 53% клиентов компании.

"Основная проблема – не допуск сотрудников газораспределительной компании для установки газовых счетчиков. Некоторые жители многоэтажных домов сознательно отказывают в доступе в свои квартиры. Не стоит установку счетчиков газа откладывать в долгий ящик, так как газовая компания не сможет установить более 200 тыс. счетчиков в декабре 2020 года", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в случае отказа от установки счетчика сотрудники газовой компании составляют акт о нарушении. После чего потребитель переводится на граничную норму потребления газа, которая составляет 9,8 куб. м в месяц на человека, что в три раза выше действующих норм. Но граничные нормы не уберегут от прекращения газоснабжения потребителей, которые отказались от счетчика газа.

Также в пресс-службе отметили, что работы по установке индивидуальных счетчиков в рамках инвестпрограммы выполняются для потребителей газа полностью бесплатно, для выполнения монтажных работ выделяется необходимое количество материалов. Однако, когда кроме установки счетчика газа в квартире, необходимо заменить устаревший газовый кран или шланги к газовым приборам, их стоимость оплачивает владелец квартиры.

"При этом важно понимать: если потребитель не обеспечит установку счетчика к 1 января 2021 за собственные средства или средства газораспределительной компании, то "Харьковгоргаз" будет вынужден прекратить доставку газа таким потребителям", - говорится в сообщении.