"Харківміськгаз": в місті необхідно встановити 230 тис. лічильників

З початку року газорозподільна компанія "Харківміськгаз" встановила понад 10 тис. індивідуальних приладів обліку газу. У Харкові необхідно встановити ще 230 тис. лічильників газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Харківміськгаз" встановлює прилади обліку споживачам, які користуються тільки газовими плитами. Зараз лічильниками газу оснащено 53% клієнтів компанії.

"Основна проблема – не допуск співробітників газорозподільної компанії для встановлення газових лічильників. Деякі мешканці багатоповерхових будинків свідомо відмовляють у доступі в свої квартири. Не варто встановлення лічильників газу відкладати в довгий ящик, так як газова компанія не зможе встановити більш 200 тис. лічильників у грудні 2020 року", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, в разі відмови від встановлення лічильника співробітники газової компанії складають акт про порушення. Після чого споживач перекладається на граничну норму споживання газу, що становить 9,8 куб. м на місяць на людину, що в три рази вище діючих норм. Але граничні норми не вбережуть від припинення газопостачання споживачів, які відмовилися від лічильника газу.

Також у прес-службі зазначили, що роботи з встановлення індивідуальних лічильників у рамках інвестпрограми виконуються для споживачів газу повністю безкоштовно, для виконання монтажних робіт виділяється необхідна кількість матеріалів. Однак, коли крім встановлення лічильника газу в квартирі, необхідно замінити застарілий газовий кран або шланги до газових приладів, їх вартість оплачує власник квартири.

"При цьому важливо розуміти: якщо споживач не забезпечить встановлення лічильника до 1 січня 2021 за власні кошти або кошти газорозподільної компанії, то "Харківміськгаз" буде змушений припинити доставку газу таким споживачам", - йдеться в повідомленні.