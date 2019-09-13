"Харьковгаз Сбыт" открыл своим клиентам доступ к резервам "Нафтогаза"

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Акция "Твоя энергонезависимость" позволяет потребителям до 25% сократить расходы на газ в отопительный период

Потребители газа могут запастись газом на всю зиму по летней цене. В Харьковской области оформили заявки на создание зимнего запаса газа 1,5 тыс. домовладений. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Харьковгаз Сбыт".

"Впервые у потребителей газа появилась возможность закупить свой персональный резерв газа на зиму. Цена газа для такого запаса зафиксирована на летнем уровне. Акция "Твоя энергонезависимость" стартовала накануне Дня Независимости – 23 августа, и продлится всего месяц. Максимальный объем закупки газа при этом ограничен: 25 тыс. куб. м на одно домовладение. Гарантом сохранения запасов газа и стабильной цены на него являются НАК "Нафтогаз Украины". Оформить покупку возможно при помощи Личного кабинета на сайте 104.ua или в любом Центре обслуживания клиентов "Харьковгаз Сбыта", - говорится в сообщении.

В НАК "Нафтогаз Украины" отмечают, что акция "Твоя энергонезависимость" позволяет потребителям до 25% сократить расходы на газ в отопительный период. Сейчас цены на газ для населения находятся на минимальном уровне с начала года. По словам пресс-службы, такое сезонное колебание цен является обычным для рынка газа, когда летом они снижаются, а зимой растут после увеличения спроса на топливо.

"Принять участие в акции может каждый потребитель газа Харьковской области. Оформить и оплатить покупку возможно онлайн в Личном кабинете на сайте 104.ua или в ЦОК. Достаточно иметь при себе паспорт, актуальные показания счетчика газа, и внести 100% оплату за приобретенный запас газа. Для того, чтобы легче определиться с необходимым резервом газа на зиму, специалисты ЦОК предоставят своим клиентам информацию об их объемах потребления газа в прошлом отопительном периоде или клиенты смогут самостоятельно рассчитать необходимые объемы на отопительный период онлайн в Личном кабинете с помощью специально созданного калькулятору. Стоимость газа для создания зимнего запаса потребителем составляет 5995,53 гривен за тыс. куб. м. Эта стоимость не учитывает тарифы на распределение и транспортировку газа. Стоимость транспортных услуг по доставке газа потребителю, ежемесячно будет оплачиваться им по отдельному счету", - говорится в сообщении.

Использовать газ, приобретенный в рамках акции "Твоя энергонезависимость", можно с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года. С этой даты НАК "Нафтогаз Украины" поставляет участникам акции газ из резервных объемов по акционной цене. Размер экономии при этом будет зависеть от текущих цен, и продавец не сможет повлиять на ее размер.

Если приобретенный резерв газа будет использовано до 1 апреля 2020 года, потребитель сможет получить газ на общих условиях - по цене ПСО, которая будет действовать на тот момент. Потребители, которые до 1 апреля 2020 года не используют предоплаченный газ, могут воспользоваться остатком средств.