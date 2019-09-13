"Харківгаз Збут" відкрив своїм клієнтам доступ до резервів "Нафтогазу"

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Акція "Твоя енергонезалежність" дозволяє споживачам до 25% скоротити витрати на газ в опалювальний період

Споживачі газу можуть запастися газом на всю зиму по літній ціні. В Харківській області оформили заявки на створення зимового запасу газу 1,5 тис. домоволодінь. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Харківгаз Збут".

"Вперше у споживачів газу з'явилася можливість закупити свій персональний резерв газу на зиму. Ціна газу для такого запасу зафіксована на літньому рівні. Акція "Твоя енергонезалежність" стартувала напередодні Дня Незалежності – 23 серпня і триватиме всього місяць. Максимальний обсяг закупівлі газу, при цьому, обмежено: 25 тис. куб. м на одне домоволодіння. Гарантом збереження запасів газу і стабільної ціни на нього є НАК "Нафтогаз України". Оформити купівлю можливо за допомогою Особистого кабінету на сайті 104.ua або в будь-якому Центрі обслуговування клієнтів "Харківгаз Збуту", - йдеться у повідомленні.

В НАК "Нафтогаз України" зазначають, що акція "Твоя енергонезалежність" дозволяє споживачам до 25% скоротити витрати на газ в опалювальний період. Зараз ціни на газ для населення знаходяться на мінімальному рівні з початку року. За словами прес-служби, таке сезонне коливання цін є звичайним для ринку газу, коли влітку вони знижуються, а взимку зростають після збільшення попиту на паливо.

"Прийняти участь в акції може кожен споживач газу Харківської області. Оформити та оплатити покупку можливо онлайн в Особистому кабінеті на сайті 104.ua або в ЦОК. Достатньо мати при собі паспорт, актуальні показання лічильника газу, і внести 100% оплату за придбаний запас газу. Для того, щоб легше визначитись з необхідним резервом газу на зиму, спеціалісти ЦОК нададуть своїм клієнтам інформацію про їх обсяги споживання газу в минулому опалювальному періоді або клієнти зможуть самостійно розрахувати необхідні обсяги на опалювальний період онлайн в Особистому кабінеті за допомогою спеціально створеного калькулятору. Вартіть газу для створення зимового запасу споживачем складає 5995,53 гривень за тис. куб. м. Ця вартість не враховує тарифи на розподіл та транспортування газу. Вартість транспортних послуг з доставки газу споживачу, щомісяця буде оплачуватись ним по окремому рахунку", - йдеться у повідомленні.

Використати газ, придбаний в рамках акції "Твоя енергонезалежність", можна з 1 жовтня 2019 року по 31 березня 2020 року. З цієї дати НАК "Нафтогаз України" постачає учасникам акції газ із резервних обсягів по акційній ціні. Розмір економії при цьому буде залежати від поточних цін, і продавець не зможе вплинути на її розмір.

Якщо придбаний резерв газу буде використано до 1 квітня 2020 року, споживач зможе отримати газ на загальних умовах - по ціні ПСО, яка буде діяти на той час. Споживачі, які до 1 квітня 2020 роки не використовують передплачений газ, можуть скористатися залишком коштів.