"Харьковгаз Сбыт": онлайн-сервисами пользуется уже треть потребителей

Ежемесячно почти 280 тыс. клиентов ООО "Харьковгаз Сбыт" используют возможности онлайн-сервиса "Личный кабинет". За 7 месяцев 2019 года к использованию этого сервиса присоединилось 23,5 тыс. клиентов компании - теперь они также получают электронные счета за газ, консультации специалистов газовой компании, контролируют и сверяют состояние лицевого счета в онлайн-режиме. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ежегодно количество клиентов ООО "Харьковгаз Сбыт", которые открывают "Личный кабинет" на сайте 104.ua, увеличивается на 40 тыс. Таким образом, вся необходимая информация о потреблении газа доступна для них в онлайн-режиме, в удобное время.

"Желание клиентов компании дистанционно решать газовые вопросы побуждает ООО "Харьковгаз Сбыт" на внедрение новых сервисов. Это касается не только бытовых потребителей, но и коммерческих клиентов. Поэтому одновременно с открытием новых возможностей для жителей региона идет разработка и совершенствование сервисов для бизнес-клиентов", - отметила начальник отдела сопровождения клиентов "Харьковгаз Сбыта" Виктория Олейник.

В пресс-службе подчеркнули, что сейчас пользоваться личным кабинетом стало возможно со смартфона через мобильные приложения 104 Mobile и 104 Mobile Lite для iPhone.

"С помощью "Личного кабинета" клиенты компании получают доступ к лицевому счету и следующую информацию: актуальную цену на газ; наличие переплаты или задолженности на лицевом счете; историю платежей; электронный счет за потребленный газ; историю использования природного газа", - говорится в сообщении.

Также через "Личный кабинет" можно передать показания счетчика газа, осуществить онлайн-оплату услуг газоснабжения, задать вопрос специалистам компании, заказать обратную связь.