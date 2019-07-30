"Харківгаз Збут": онлайн-сервісами користується вже третина споживачів

Щомісяця майже 280 тис. клієнтів ТОВ "Харківгаз Збут" використовують можливості онлайн-сервісу "Особистий кабінет". За 7 місяців 2019 року до використання цього сервісу приєдналося 23,5 тис. клієнтів компанії - тепер вони також отримують електронні рахунки за газ, консультації фахівців газової компанії, що контролюють і звіряють стан особового рахунку в онлайн-режимі. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Щорічно кількість клієнтів ТОВ "Харківгаз Збут", які відкривають "Особистий кабінет" на сайті 104.ua, збільшується на 40 тис. Таким чином, вся необхідна інформація про споживання газу доступна для них в онлайн-режимі, у зручний час.

"Бажання клієнтів компанії дистанційно вирішувати газові питання спонукає ТОВ "Харківгаз Збут" на впровадження нових сервісів. Це стосується не тільки побутових споживачів, але і комерційних клієнтів. Тому одночасно з відкриттям нових можливостей для жителів регіону йде розробка і вдосконалення сервісів для бізнес-клієнтів", - зазначила начальник відділу супроводу клієнтів "Харківгаз Збуту" Вікторія Олійник.

У прес-службі підкреслили, що зараз користуватися особистим кабінетом стало можливо зі смартфону через мобільні додатки 104 Mobile і 104 Mobile Lite для iPhone.

"З допомогою "Особистого кабінету" клієнти компанії отримують доступ до особового рахунку і наступну інформацію: актуальну ціну на газ; наявність переплати або заборгованості на особовому рахунку; історію платежів; електронний рахунок за спожитий газ; історію використання природного газу", - йдеться в повідомленні.

Також через "Особистий кабінет" можна передати показання лічильника газу, здійснити онлайн-оплату послуг газопостачання, задати питання фахівцям компанії, замовити зворотний зв'язок.