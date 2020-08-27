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"Харьковгаз" провел испытания газораспределительной системы водородом

Харьков, Четверг 27 августа 2020 16:50
"Харьковгаз" провел испытания газораспределительной системы водородом
Газовый вентиль (dtek.com)
Автор: Мария Тарарыева

Первые в Харьковской области испытания водорода проведены АО "Харьковгаз" 27 августа в г. Чугуев на специальном полигоне, который является точной моделью существующих газовых сетей. Харьковская область является одной из пяти, где впервые в Украине начали испытания использования водорода и его смесей с газом в газопроводах закрытых тестовых площадок.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"27 августа специалисты АО "Харьковгаз" начали тестирование влияния водорода на элементы газовой инфраструктуры. Для стартовых испытаний применили газовую смесь с 99% концентрацией водорода. Сначала сети на полигоне были заполнены инертным газом, а затем водородом. Высокая концентрация водорода в системе позволяет оценить совместимость действующих газопроводных систем с новыми видами энергии, изучить поведение различных материалов и оборудования. Статистические исследования проводятся в рамках участия Региональной Газовой Компании в проекте EU Hydrogen Strategy", - говорится в сообщении.

В компании рассказали, что для проведения таких испытаний был подготовлен специальный исследовательский полигон в Чугуеве. Специалисты АО "Харьковгаз" прошли специальное обучение и аттестацию по работе с водородом. Они изучали вопрос хранения и транспортировки водорода, а также требования при эксплуатации водорода в баллонах. Исследования водорода в газовых сетях проводятся совместно с учеными Национальной академии наук Украины и Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа.

"Проект позволит выяснить, можно ли украинским газораспределительным сетям транспортировать чистые виды энергии. К ним относится "зеленый" водород, который производят с помощью электроэнергии из возобновляемых источников энергии. В Европе эта технология известна как Power-to-Gas. В странах Евросоюза стартовали уже более десятка проектов Power-to-Gas: в Великобритании, Франции, Дании, Германии, Нидерландах и других", - говорится в сообщении.

Исследования водорода в газовых сетях на специальных тест-площадках под эгидой РГК проводятся в Житомирской, Ивано-Франковской, Волынской, Днепропетровской областях.

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