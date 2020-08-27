"Харківгаз" провів випробування газорозподільної системи воднем

Газовий вентиль (dtek.com)

Перші в Харківській області випробування водню проведені АТ "Харківгаз" 27 серпня в р. Чугуїв на спеціальному полігоні, який є точною моделлю існуючих газових мереж. Харківська область є однією з п'яти, де вперше в Україні почали випробування використання водню та його сумішей з газом в газопроводах закритих тестових майданчиків.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"27 серпня фахівці АТ "Харківгаз" почали тестування впливу водню на елементи газової інфраструктури. Для стартових випробувань застосували газову суміш з 99% концентрацією водню. Спочатку мережі на полігоні були заповнені інертним газом, а потім воднем. Висока концентрація водню в системі дозволяє оцінити сумісність діючих газопровідних систем з новими видами енергії, вивчити поведінку різних матеріалів і обладнання. Статистичні дослідження проводяться в рамках участі Регіональної Газової Компанії в проекті EU Hydrogen Strategy", - йдеться в повідомленні.

У компанії розповіли, що для проведення таких випробувань був підготовлений спеціальний дослідницький полігон в Чугуєві. Фахівці АТ "Харківгаз" пройшли спеціальне навчання та атестацію по роботі з воднем. Вони вивчали питання зберігання і транспортування водню, а також вимоги при експлуатації водню в балонах. Дослідження водню в газових мережах проводяться спільно з науковцями Національної академії наук України та Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

"Проект дозволить з'ясувати, чи можна українськими газорозподільними мережами транспортувати чисті види енергії. До них відноситься "зелений" водень, який виробляють за допомогою електроенергії з поновлюваних джерел енергії. В Європі ця технологія відома як Power-to-Gas. У країнах Євросоюзу стартували вже більше десятка проектів Power-to-Gas: у Великобританії, Франції, Данії, Німеччині, Нідерландах та інших", - йдеться в повідомленні.

Дослідження водню в газових мережах на спеціальних тест-майданчиках під егідою РГК проводяться у Житомирській, Івано-Франківській, Волинській, Дніпропетровській областях.