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"Харьковгаз" обследовал более 6 тысяч км газопроводов

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Харьковская область, Пятница 24 декабря 2021 14:50
"Харьковгаз" обследовал более 6 тысяч км газопроводов Фото: комплексное приборное обследовани сетей (прес-служба "Харьковгаза")
Автор: Мария Тарарыева

В течение 2021 года специалисты АО "Харьковгаз" провели комплексное приборное обследование более 4,8 тысяч км газораспределительных сетей. Это на тысячу километров больше, чем в прошлом году. Еще 1,5 тысячи км труднодоступных коммуникаций проверила современная мобильная лаборатория.

Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгаза".

В компании отметили, что увеличение протяженности газопроводов, подлежащих приборному обследованию, связано со старением газораспределительной системы.

"Сроки обследования газовых сетей зависят от возраста газопроводов. Комплексное приборное обследование (КПО) газопроводов, эксплуатируемых более 40 лет, проводится ежегодно. Газопроводы в возрасте 25-40 лет обследуются раз в три года. Сети в возрасте до 25 лет – раз в пять лет. В Харьковской области 1,6 тысяч км сетей эксплуатируются более 40 лет, 7 тысяч км – от 25 до 40 лет", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, при комплексном приборном обследовании определяется местонахождение и глубина заложения газопровода (для подземных сетей), производится его обследование на наличие коррозии, определяется состояние защитного изоляционного покрытия и электропотенциала для подземных стальных труб. КПО газопровода проводится по всей его длине.

В этом году, во время диагностики сетей, специалисты компании обнаружили и устранили более 800 повреждений изоляции труб и 30 утечек газа.

"Обследовать труднодоступные подземные газовые коммуникации Харьковщины на утечки газа начала первая передвижная мобильная лаборатория АО "Харьковгаз". Современный автомобиль – лаборатория Toyota Hilux оборудован приборами французской компании Gazomat, автоматически определяющими наличие метана в воздухе на расстоянии 8 метров от авто, при скорости движения автомобиля до 40 км в час. Благодаря оборудованию лаборатории и профессионализму экипажа, к началу отопительного сезона в области устранены более 40 утечек газа на подземных труднодоступных газопроводах высокого, среднего и низкого давления", - говорится в сообщении.

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Харьков Газ
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