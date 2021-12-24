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"Харківгаз" обстежив понад 6 тисяч км газопроводів

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Харківська область, П'ятниця 24 грудня 2021 14:50
"Харківгаз" обстежив понад 6 тисяч км газопроводів Фото: Комплексне приладове обстеження мереж (прес-служба "Харківгазу")
Автор: Марія Тарариєва

Протягом 2021 року фахівці АТ "Харківгаз" провели комплексне приладове обстеження понад 4,8 тисяч км газорозподільних мереж. Це на тисячу кілометрів більше, ніж торік. Ще 1,5 тисячі км важкодоступних комунікацій перевірила сучасна мобільна лабораторія.

Про це повідомляє прес-служба "Харківгазу".

У компанії відзначили, що збільшення протяжності газопроводів, що підлягають приладовому обстеженню, пов'язано зі старінням газорозподільної системи.

"Терміни обстеження газових мереж залежать від віку газопроводів. Комплексне приладове обстеження (КПО) газопроводів, експлуатованих більше 40 років, проводиться щорічно. Газопроводи у віці 25-40 років обстежуються раз на три роки. Мережі віком до 25 років – раз на п'ять років. У Харківській області 1,6 тисяч км мереж експлуатуються понад 40 років, 7 тисяч км – від 25 до 40 років", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, при комплексному приладовому обстеженні визначається місцезнаходження і глибина закладення газопроводу (для підземних мереж), проводиться його обстеження на наявність корозії, визначається стан захисного ізоляційного покриття і електропотенціалу для підземних сталевих труб. КПО газопроводу проводиться по всій його довжині.

Цього року, під час діагностики мереж, фахівці компанії виявили та усунули понад 800 пошкоджень ізоляції труб та 30 витоків газу.

"Обстежити важкодоступні підземні газові комунікації Харківщини на витоки газу почала перша пересувна мобільна лабораторія АТ "Харківгаз". Сучасний автомобіль-лабораторія Toyota Hilux обладнаний приладами французької компанії Gazomat, автоматично визначають наявність метану в повітрі на відстані 8 метрів від авто, при швидкості руху автомобіля до 40 км на годину. Завдяки обладнанню лабораторії та професіоналізму екіпажу, до початку опалювального сезону в області усунуто понад 40 витоків газу на підземних важкодоступних газопроводах високого, середнього та низького тиску", - йдеться в повідомленні.

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