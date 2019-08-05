ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Харьковгаз": НКРЭКУ не предусмотрела расходы для замены счетчиков

Новости » Энергетика    05.08.2019 - 13:52
"Харьковгаз": НКРЭКУ не предусмотрела расходы для замены счетчиков
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

С начала года 9,8 тыс. счетчиков потребителей не прошли поверку и подлежат замене

Несколько лет подряд АО "Харьковгаз" предлагает НКРЭКУ предусмотреть расходы на замену счетчиков в тарифе на распределение газовой компании. Но государственный регулятор не выделяет на это средства в тарифе. Поэтому 9,8 тыс. потребителей газа Харьковской области вынуждены менять непригодные счетчики за свой счет. Об этом сообщает пресс-служба газовой компании.

"С начала 2019 года в Харьковской области поверили более 20 тыс. счетчиков газа бытовых потребителей. Плановую поверку счетчиков выполняет государственное предприятие "Укрметртестстандарт", обеспечивает ее проведение и оплачивает эти услуги АО "Харьковгаз". С начала года 9,8 тыс. счетчиков потребителей не прошли поверку и подлежат замене", - говорится в сообщении.

НКРЭКУ не выделяет АО "Харьковгаз" в тарифе на доставку газа средств на замену счетчиков, поэтому такие расходы вынуждены нести потребители газа. По словам пресс-службы, около 90% средств, оплаченных жителями региона за услуги газоснабжения, вместо модернизации сетей, замены счетчиков и сервисов, перечисляются банками НАК "Нафтогаз Украины".

"В преобладающем большинстве счетчики, которые не прошли поверку, использовались длительное время и исчерпали срок эксплуатации. Если проблема с работой счетчика произошла во время гарантийного срока его эксплуатации, потребителю нужно обратиться в АО "Харьковгаз" с целью распломбирования счетчика и направления к заводу-производителю", - отметил главный метролог АО "Харьковгаз" Дмитрий Музыка.

Согласно Закону Украины "О метрологии и метрологической деятельности", для учета потребленного газа должны использоваться поверенные счетчики. "Сроки периодической поверки указываются в техническом паспорте на прибор учета. Если метрологические характеристики счетчика потребителя не соответствуют установленным государственным стандартам, ГП "Укрметртестстандарт" представляет справку о непригодности законодательно регулируемого измерительного оборудования. Такой счетчик в дальнейшем не может использоваться для учета газа", - говорится в сообщении.

С начала года АДС "Хмельницкгаза" отработала 14 тыс. вызовов Контакт-центр "Сумыгаза" предоставил потребителям 1,6 млн консультаций
Новости Украины Харьковгаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь