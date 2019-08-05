"Харьковгаз": НКРЭКУ не предусмотрела расходы для замены счетчиков

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

С начала года 9,8 тыс. счетчиков потребителей не прошли поверку и подлежат замене

Несколько лет подряд АО "Харьковгаз" предлагает НКРЭКУ предусмотреть расходы на замену счетчиков в тарифе на распределение газовой компании. Но государственный регулятор не выделяет на это средства в тарифе. Поэтому 9,8 тыс. потребителей газа Харьковской области вынуждены менять непригодные счетчики за свой счет. Об этом сообщает пресс-служба газовой компании.

"С начала 2019 года в Харьковской области поверили более 20 тыс. счетчиков газа бытовых потребителей. Плановую поверку счетчиков выполняет государственное предприятие "Укрметртестстандарт", обеспечивает ее проведение и оплачивает эти услуги АО "Харьковгаз". С начала года 9,8 тыс. счетчиков потребителей не прошли поверку и подлежат замене", - говорится в сообщении.

НКРЭКУ не выделяет АО "Харьковгаз" в тарифе на доставку газа средств на замену счетчиков, поэтому такие расходы вынуждены нести потребители газа. По словам пресс-службы, около 90% средств, оплаченных жителями региона за услуги газоснабжения, вместо модернизации сетей, замены счетчиков и сервисов, перечисляются банками НАК "Нафтогаз Украины".

"В преобладающем большинстве счетчики, которые не прошли поверку, использовались длительное время и исчерпали срок эксплуатации. Если проблема с работой счетчика произошла во время гарантийного срока его эксплуатации, потребителю нужно обратиться в АО "Харьковгаз" с целью распломбирования счетчика и направления к заводу-производителю", - отметил главный метролог АО "Харьковгаз" Дмитрий Музыка.

Согласно Закону Украины "О метрологии и метрологической деятельности", для учета потребленного газа должны использоваться поверенные счетчики. "Сроки периодической поверки указываются в техническом паспорте на прибор учета. Если метрологические характеристики счетчика потребителя не соответствуют установленным государственным стандартам, ГП "Укрметртестстандарт" представляет справку о непригодности законодательно регулируемого измерительного оборудования. Такой счетчик в дальнейшем не может использоваться для учета газа", - говорится в сообщении.